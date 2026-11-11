Motorista de carro atropela cadeirante na orla de Itaparica em Vila Velha

A primavera com cara de inverno está com os dias contados no Espírito Santo. O próximo fim de semana em Vitória já deve ter várias horas com sol forte e calor e temperatura superando os 30 °C. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, pode haver pancadas de chuva à tarde ou à noite, mas de forma rápida e isolada.





A previsão indica uma mudança de cenário, já que a tarde de terça-feira (10) foi uma das mais frias do ano em Vitória, com 22,1 °C de temperatura máxima, sendo que a média normal para um dia de novembro é de aproximadamente 29 °C. O recorde atual de menor máxima em 2026 é de 20,5 °C, registrado em 7 de setembro. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O frio atípico nas capitais do Sudeste é o resultado da recente passagem de uma forte frente fria no último fim de semana, que chegou ao Brasil com uma massa de ar frio de origem polar com força acima do normal para esta época do ano. A combinação do ar gelado com a falta do sol, devido ao excesso de nebulosidade, impediu a elevação da temperatura.





Ainda segundo a Climatempo, o ar frio polar começa a se afastar do Brasil nesta quarta-feira (11) e as temperaturas vão entrar em elevação. Porém, as pancadas de chuva voltam a ocorrer com o maior aquecimento do ar. Na quinta (12) e na sexta-feira (13), as quatro capitais do Sudeste podem ter pancadas de chuva moderadas a fortes.