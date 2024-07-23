Motorista de aplicativo se distrai e bate em caminhonete em Vila Velha

Dois veículos se envolveram em um acidente no cruzamento das ruas São Paulo e Henrique Moscoso, no trecho que liga a Praia da Costa ao Centro de Vila Velha, por volta das 6h10 desta terça-feira (23). Um dos carros, de cor branca, estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo. Ele admitiu, em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que se distraiu olhando o GPS, acabou entrando na contramão e colidiu contra uma caminhonete que seguia para o Centro.
O impacto deixou a frente do veículo do motorista de aplicativo danificada, como é possível ver na imagem acima, e os airbags (bolsas de ar) foram acionados. A frente da caminhonete também ficou com avarias. Apesar do acidente, o trânsito na região fluía sem maiores transtornos.
O motorista de aplicativo não teve ferimentos, mas ainda não há detalhes sobre o condutor da caminhonete. A Guarda Municipal de Vila Velha disse que não foi acionada para essa ocorrência. A reportagem de A Gazeta pediu informações às polícias Militar e Civil, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.