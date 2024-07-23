Motorista de aplicativo se distrai e bate em caminhonete em Vila Velha

O impacto deixou a frente do veículo do motorista de aplicativo danificada, como é possível ver na imagem acima, e os airbags (bolsas de ar) foram acionados. A frente da caminhonete também ficou com avarias. Apesar do acidente, o trânsito na região fluía sem maiores transtornos.

O motorista de aplicativo não teve ferimentos, mas ainda não há detalhes sobre o condutor da caminhonete. A Guarda Municipal de Vila Velha disse que não foi acionada para essa ocorrência. A reportagem de A Gazeta pediu informações às polícias Militar e Civil, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.