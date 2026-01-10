Casal de moto morre em acidente com motorista embriagado em Presidente Kennedy

Acidente entre carro e moto termina com duas mortes em Presidente Kennedy Crédito: Polícia Militar

Um homem, identificado como Irany Gomes Moreira, de 48 anos, e sua companheira, Geciane Barreto do Espírito Santo, de 48 anos, morreram em um grave acidente na tarde deste sábado (10), na localidade de Campo do Limão, no interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito com vítima fatal envolvendo uma motocicleta e um carro. A colisão frontal ocorreu em uma curva, no trecho entre Campinas e Jaqueira, quando o automóvel colidiu com a motocicleta. O motociclista foi arremessado e morreu no local devido ao impacto. A passageira da moto foi socorrida em estado grave e levada para o hospital da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.