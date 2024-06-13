Motociclista fica ferido após acidente com carro em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (12). De acordo com militares que atuaram na ocorrência, no bairro Novo Parque, a vítima relatou que a colisão aconteceu após o automóvel fazer uma conversão.
Aos policiais, o motociclista relatou que seguia no sentido Centro - Soturno quando o carro, que trafegava no sentido contrário, fez uma conversão para seguir para a rua Milbruges Gomes da Silva, momento em que houve a colisão.
A Polícia Militar foi questionada sobre o encaminhamento do caso e se os condutores eram habilitados, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.