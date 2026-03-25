Motociclista de 23 anos morre em acidente com caminhonete em Cachoeiro
Um motociclista de 23 anos, identificado pela Polícia Militar (PM) como Matheus Vargas da Silva, morreu na noite de terça-feira (24), após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.
O motorista da caminhonete relatou aos policiais que seguia pela Rua João Batista Calegario, no sentido Aeroporto–BNH, e parou para realizar uma conversão à esquerda, a fim de acessar a Rua José João Fiorino. Ao iniciar a manobra, afirmou que foi atingido pela motocicleta, que trafegava no sentido contrário.
A moto foi removida para o pátio por estar com o licenciamento em atraso. O motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Científica e a Polícia Civil para obter mais informações, mas não houve retorno até a última atualização.