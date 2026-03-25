Motociclista de 23 anos morre em acidente com caminhonete em Cachoeiro

Motociclista morre em acidente com carro em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 23 anos, identificado pela Polícia Militar (PM) como Matheus Vargas da Silva, morreu na noite de terça-feira (24), após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

O motorista da caminhonete relatou aos policiais que seguia pela Rua João Batista Calegario, no sentido Aeroporto–BNH, e parou para realizar uma conversão à esquerda, a fim de acessar a Rua José João Fiorino. Ao iniciar a manobra, afirmou que foi atingido pela motocicleta, que trafegava no sentido contrário.