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Motociclista de 23 anos morre em acidente com caminhonete em Cachoeiro

Publicado em 25/03/2026 às 11h08
Motociclista morre em acidente com carro em Cachoeiro
Motociclista morre em acidente com carro em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Um motociclista de 23 anos, identificado pela Polícia Militar (PM) como Matheus Vargas da Silva, morreu na noite de terça-feira (24), após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu.

O motorista da caminhonete relatou aos policiais que seguia pela Rua João Batista Calegario, no sentido Aeroporto–BNH, e parou para realizar uma conversão à esquerda, a fim de acessar a Rua José João Fiorino. Ao iniciar a manobra, afirmou que foi atingido pela motocicleta, que trafegava no sentido contrário.

A moto foi removida para o pátio por estar com o licenciamento em atraso. O motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Científica e a Polícia Civil para obter mais informações, mas não houve retorno até a última atualização.

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