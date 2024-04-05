Mais de 70 iPhones sem nota fiscal são apreendidos em carro em Vila Velha Crédito: Pablo Campos

Um jovem de 26 anos foi detido após 71 celulares sem nota fiscal serem encontrados dentro do carro dele na noite da última quinta-feira (4), em Vila Velha. O flagrante foi feito durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar no bairro Santa Mônica. Segundo a apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o suspeito estava dirigindo e acelerou quando avistou a viatura da PM.

Após a situação, os militares deram ordem de parada e revistaram o veículo do homem, onde encontraram os aparelhos escondidos no painel e no câmbio do carro. Ao todo, foram achados 71 iPhones (Apple), nos modelos XR, 11, 12, 13 e 14, foram achados. Quando questionado sobre a nota fiscal e a procedência dos aparelhos, o suspeito afirmou que não sabia que eles estavam dentro do automóvel.