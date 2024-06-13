Mãe e filha suspeitas de agredirem jovem com deficiência física são soltas no ES

Conforme consta no termo de audiência de custódia, mesmo em liberdade, mãe e filha precisam cumprir algumas medidas cautelares, como comparecer mensalmente em juízo, manter o endereço atualizado, proibição de sair da cidade sem autorização judicial e proibição de fazer o uso de bebida alcoólica. De acordo com a PM, no dia do fato, mãe e filha estariam com sinais de embriaguez e teriam se comportado de forma agressiva quando foram abordadas pelos policiais.