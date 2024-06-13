Mãe e filha suspeitas de agredirem jovem com deficiência física são soltas no ES

A Justiça Estadual concedeu, nesta quarta-feira (12), alvará de soltura para Maria Cristina Fernandes Batista, de 43 anos, e Arcendina Fernandes, de 68. Mãe e filha haviam sido presas após agredirem um jovem de 24 anos com deficiência física.
O caso aconteceu no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu pauladas e golpes de cabo de vassoura, ocasionando ferimentos na boca, no ombro e no supercílio. A mulher mais nova, de 43 anos, atuava como cuidadora do rapaz.
Conforme consta no termo de audiência de custódia, mesmo em liberdade, mãe e filha precisam cumprir algumas medidas cautelares, como comparecer mensalmente em juízo, manter o endereço atualizado, proibição de sair da cidade sem autorização judicial e proibição de fazer o uso de bebida alcoólica. De acordo com a PM, no dia do fato, mãe e filha estariam com sinais de embriaguez e teriam se comportado de forma agressiva quando foram abordadas pelos policiais.
Após a agressão, a vítima foi socorrida para um pronto-socorro. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde do jovem.