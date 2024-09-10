Justiça eleitoral tira tempo da propaganda de Coser em Vitória; entenda

João Coser é candidato a prefeito de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Na ação, movida pela coligação Vitória da União, formada pelos partidos Republicanos, PP, PRD, Novo, DC e PSD, que apoiam a candidatura do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) à reeleição, Coser é acusado de usar o tempo destinado aos candidatos a vereador para veicular sua propaganda a prefeito.

Conforme a denúncia encaminhada à Justiça, as inserções eleitorais veiculadas nos dias 1º e 2 de setembro apresentaram propaganda irregular, incluindo vinhetas e destaque a Coser. Ainda no processo o juiz destaca que a norma que versa sobre as eleições proíbe, no caso dos pleitos municipais, a veiculação de propaganda de candidaturas majoritárias (cargo de prefeito) em horários destinados às candidaturas proporcionais (cargo de vereador) e vice-versa.

Procurada para comentar a sentença, a coordenação da candidatura de Coser informou que a assessoria jurídica está analisando entrar com um possível recurso. "Visto que a decisão está baseada em decisões de anos muito anteriores", diz a nota.