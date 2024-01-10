Jovem morre ao bater de moto em parede de comércio em Cachoeiro

Segundo a Polícia Militar, o piloto era Ezequiel Fortunato Lourenço. Ele pilotava uma Honda CB300, perdeu o controle da direção e acabou colidindo com a parede de um estabelecimento comercial às margens da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima teve a morte confirmada no local e a perícia foi acionada.

A vítima, segundo a PM, não portava documentos com ele no local. Após a remoção do corpo, o guincho foi acionado para fazer a remoção do veículo. A Polícia Civil informou que o corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.