Jovem é preso e adolescentes são apreendidos com drogas em São Mateus

Quatro homens são presos com drogas em São Mateus Crédito: Divulgação | PMES

CORREÇÃO: A primeira versão desta matéria informava que quatro homens haviam sido presos, mas a Polícia Civil informou, em nota, a idade dos suspeitos e destacou que apenas um jovem foi preso. Outros dois adolescentes foram apreendidos e um terceiro assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e foi liberado. O título e o texto foram atualizados.

Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos com drogas e materiais utilizados para o tráfico no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (24).

Segundo a Polícia Militar (PM), um dos suspeitos foi abordado em via pública com entorpecentes e confessou que havia um local onde as drogas eram armazenadas. No endereço indicado, os policiais encontraram outros três suspeitos cortando e embalando os materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidas 171 buchas de maconha, quatro porções maiores da mesma droga, 188 pedras de crack, 10 pinos de cocaína e R$ 56 em dinheiro. Também foram recolhidos três celulares, duas balanças de precisão e materiais para embalo.