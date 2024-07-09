Jovem é morto e adolescente de 13 anos acaba baleado em Cariacica

Um jovem de 21 anos foi morto e um adolescente de 13 anos baleado durante um ataque a tiros no bairro Presidente Médice, em Cariacica, no final da manhã desta terça-feira (9).
Em nota, a Polícia Militar disse que foi chamada e, no local, a equipe encontrou o jovem de 21 anos baleado; ele aparentava já estar morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado e, durante o deslocamento, encontrou um adolescente de 13 anos baleado na perna.
Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil de Vitória, Dra. Milena Gottardi. Depois disso, o Samu retornou ao local e constatou que o jovem de 21 anos estava morto. A corporação não deu detalhes sobre como o crime aconteceu ou qual a motivação.
A reportagem de A Gazeta pediu nota à Polícia Civil, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.