Instituto alerta para chuvas intensas em todas as cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, às 9h50 desta segunda-feira (17), um alerta amarelo, que indica perigo potencial, para chuvas intensas em todos os 78 municípios do Espírito Santo. O aviso vale até 10h de terça-feira (18).
Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos ente 40 e 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
ORIENTAÇÕES DO INMET:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
