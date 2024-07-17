Infiltração marítima pode provocar chuva no litoral do Espírito Santo

Já na quinta-feira (18), a circulação da infiltração marítima se intensificará na costa brasileira, mas a previsão será de sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. O fenômeno climático volta a favorecer pancadas de chuvas na região litorânea capixaba na sexta-feira (19).

O que é infiltração marítima? a Climatempo explicou que o fenômeno, também chamado de brisa marítima, acontece quando o ar fresco e úmido do oceano se move para o interior, substituindo o ar quente e seco da terra. Esse processo é crucial para a formação de chuvas no litoral, pois traz umidade e provoca o resfriamento e a condensação do ar terrestre, resultando em precipitação.