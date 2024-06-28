Indivíduo é detido por agredir homem com deficiência visual em Marataízes

Montagem de fotos com a detenção do suspeito, o momento da agressão e os ferimentos da vítima Crédito: Guarda Municipal

Um homem de 42 anos, com deficiência visual, foi agredido com pauladas, socos e chutes na tarde de quinta-feira (27), na Praia Central, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. Um guarda-vidas viu a ação e interveio. Vítima e suspeitos seriam moradores em situação de rua.

O guarda-vidas Everson Duarte contou à reportagem que estava trabalhando quando viu um rapaz dando chutes e socos na vítima, que estava jogada no chão e não reagia às agressões. “Me aproximei e vi um jovem agredindo um homem que tem deficiência visual. Trabalho ali e sei que esse homem agredido é andarilho e que não faz mal a ninguém”, contou.

Após conter o agressor, Everson acionou a Polícia Militar. O autor das agressões, que não teve o nome divulgado, foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim. A vítima foi levada para atendimento médico.