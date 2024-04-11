Incêndio atinge pilhas de madeira em área da Suzano em Aracruz

Um incêndio atingiu parte da área da empresa Suzano, nas proximidades da ES 445, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (10). As chamas atingiram cerca de 36 pilhas de madeira, e na manhã desta quinta-feira (11) ainda havia fumaça. O combate ao fogo foi realizado por uma equipe de brigadistas da própria empresa.
Era possível ver de Linhares, desde a Ponte Joaquim Calmon, o céu com coloração alaranjada na escuridão da noite. A primeira ação para apagar as chamas foi afastar os resíduos inflamáveis e molhar em volta para que o fogo não avançasse. Com isso, o local foi isolado.
A empresa informou que o fato de apenas algumas pilhas terem sido queimadas e outras próximas não serem atingidas é um indício de que o incêndio foi criminoso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz e, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.
A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar, por meio do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. "A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou a corporação.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte