Incêndio atinge pilhas de madeira em área da Suzano em Aracruz

A empresa informou que o fato de apenas algumas pilhas terem sido queimadas e outras próximas não serem atingidas é um indício de que o incêndio foi criminoso. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz e, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido.