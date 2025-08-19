Incêndio atinge área de vegetação em Cachoeiro de Itapemirim; vídeo

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no distrito de Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (19). A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul , apurou que o Corpo de Bombeiros foi acionado e que militares conseguiram extinguir o fogo.

Imagens (vídeo acima) mostram que as chamas tomaram conta de uma pastagem em um morro, por volta de 3h. O fogo ficou bem próximo de empresas de rochas na região, mas não atingiu nenhum imóvel. As causas do incêndio não foram identificadas pelos Bombeiros. A área atingida não foi divulgada.