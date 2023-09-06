Idoso morre atropelado por moto ao atravessar rua em Cachoeiro

Um idoso de 67 anos morreu atropelado por uma moto na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Firmino José Pereira, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A motociclista contou à equipe da TV Gazeta Sul, que esteve no local, que não conseguiu desviar de Adelson Frederico de Souza Pereira e evitar o acidente. Ele morreu no local.
O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, apurou que a motociclista de 21 anos estava descendo um morro e o idoso estava atravessando no momento do acidente. A condutora disse à Polícia Militar que tentou desviar e a vítima também, e acabou ocorrendo o atropelamento.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em frente a um residencial no bairro, onde Adelson residia. A condutora do veículo era habilitada, segundo os militares, e estava com o veículo regularizado. Ela não teve o nome divulgado.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao local. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. A motociclista permaneceu no local e depois foi encaminhada à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento, procedimento comum em acidentes com morte.