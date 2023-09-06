Idoso morre atropelado por moto ao atravessar rua em Cachoeiro

Homem de 67 anos morre atropelado em Cachoeiro Crédito: Matheus Passos

TV Gazeta Sul, que esteve no local, que não conseguiu desviar de Adelson Frederico de Souza Pereira e evitar o acidente. Ele morreu no local. Um idoso de 67 anos morreu atropelado por uma moto na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Firmino José Pereira, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A motociclista contou à equipe da, que esteve no local, que não conseguiu desviar de Adelson Frederico de Souza Pereira e evitar o acidente. Ele morreu no local.

O repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, apurou que a motociclista de 21 anos estava descendo um morro e o idoso estava atravessando no momento do acidente. A condutora disse à Polícia Militar que tentou desviar e a vítima também, e acabou ocorrendo o atropelamento.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em frente a um residencial no bairro, onde Adelson residia. A condutora do veículo era habilitada, segundo os militares, e estava com o veículo regularizado. Ela não teve o nome divulgado.