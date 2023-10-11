Homem rouba carro, leva "fechada" de moto e acaba preso em Vila Velha

Suspeito foi detido por testemunhas até a chegada de um policial civil em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

TV Gazeta, o funcionário de uma empresa que presta serviço para uma rede de telefonia estacionava o veículo quando foi abordado pelo suspeito, que simulou estar armado. Um homem foi rendido por um policial civil após tentar roubar um carro na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha . Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da, o funcionário de uma empresa que presta serviço para uma rede de telefonia estacionava o veículo quando foi abordado pelo suspeito, que simulou estar armado.

O homem rendeu o motorista, entrou no carro e fugiu. Outros motoristas viram o que aconteceu e uma moto foi acompanhando o veículo da vítima.

Ainda conforme a reportagem da TV Gazeta, o suspeito estava em alta velocidade e em uma curva, acabou estourando o pneu, ainda assim andou poucos metros até o motociclista dar uma “fechada”, fazendo com que o veículo roubado subisse na calçada e colidindo. Um policial civil que passava pelo local, viu a situação e prendeu o suspeito.