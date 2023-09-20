Homem morre atropelado por carro na zona rural de Aracruz

Um homem de 52 anos morreu atropelado por um carro na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, por volta de 16h da última terça-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo informou que seguia pela via, quando sentiu um impacto do lado direito do carro. No momento em que teria parado e retornado cerca de 50 metros para verificar o que teria ocorrido, foi informado por populares sobre o atropelamento da vítima, que caiu em meio a vegetação e faleceu no local.
O motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz para prestar depoimento sobre o ocorrido, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação.