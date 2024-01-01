Homem morre após cair de moto e ser atropelado por carro de app no ES

O condutor do carro relatou aos policiais que era motorista de aplicativo e que fazia uma corrida até Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, para três clientes. Após passar em frente a um motel, ele se deparou com a moto caída e uma mulher ao lado. O motorista do veículo ainda disse aos agentes que, devido à má visibilidade do local, não percebeu que havia outra vítima da queda da motocicleta mais à frente e o atropelou. O motorista do carro não soube dizer se o indivíduo já estava em óbito antes de ser atropelado.