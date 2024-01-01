Homem morre após cair de moto e ser atropelado por carro de app no ES

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um acidente na rodovia ES 257, no bairro Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no final da noite de domingo (31). Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, os agentes se depararam com uma moto caída no chão com uma vítima ao lado. Mais à frente, havia um carro estacionado e com o pisca-alerta ligado.
O condutor do carro relatou aos policiais que era motorista de aplicativo e que fazia uma corrida até Barra do Sahy, no litoral de Aracruz, para três clientes. Após passar em frente a um motel, ele se deparou com a moto caída e uma mulher ao lado. O motorista do veículo ainda disse aos agentes que, devido à má visibilidade do local, não percebeu que havia outra vítima da queda da motocicleta mais à frente e o atropelou. O motorista do carro não soube dizer se o indivíduo já estava em óbito antes de ser atropelado.
O motorista de aplicativo fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde prestou esclarecimentos e foi liberado.
Segundo a PM, ao lado do corpo do homem atropelado, foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, com 24 munições. O corpo dele foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Já a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves.