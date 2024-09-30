Homem invade batalhão da PM em Colatina, mas é liberado pela polícia

O homem não portava documentos e apresentava um corte na mão direita. Questionado sobre os motivos para invadir o batalhão, disse que estava fugindo de alguns suspeitos por conta de dívida de drogas.

Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros e o homem foi levado para o Hospital Silvio Avidos. Após ser atendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina. A Polícia Civil, no entanto, informou que ele foi ouvido e liberado porque a "autoridade policial entendeu se tratar de um fato atípico".