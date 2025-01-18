Homem é morto em casa a facadas e pauladas em Cachoeiro

Um homem foi encontrado morto em uma residência no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (18). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, de 42 anos, foi encontrada com ferimentos causados por faca e pauladas. Ele teve o óbito confirmado por uma equipe do Samu.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e não foram divulgados mais detalhes sobre a investigação. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.