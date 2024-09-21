Homem é morto e outro é baleado por atirador em moto em Anchieta

A PM teve acesso a imagens que indicaram que o suspeito estava em uma moto Biz e que o homem morto estava na garupa de outra motocicleta. De acordo com a polícia, o piloto dessa moto escondeu uma arma em um terreno baldio antes de ser abordado. Os militares, acompanhados da cadela Meg, foram até o terreno e encontraram uma pistola calibre 9 mm, com um carregador contendo 19 munições.