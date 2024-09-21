Homem é morto e outro é baleado por atirador em moto em Anchieta

Um homem identificado pela Guarda Municipal como Diego Nascimento foi assassinado a tiros, no final da manhã deste sábado (21), no bairro Nova Esperança, em Anchieta, Sul do Espírito Santo. Um outro homem foi baleado e socorrido para o Pronto Atendimento (PA) da cidade. De acordo com a Guarda de Anchieta, as duas vítimas estavam em uma moto, assim como o atirador, que fugiu após os disparos.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada inicialmente para uma tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem baleado, que foi socorrido pelo Samu, mas morreu ao dar entrada no PA do município. No bolso da vítima, foi encontrado um carregador de pistola. Outro homem que estava no local do ataque chegou a fugir, mas foi abordado e socorrido pela Guarda Municipal, sendo transferido com escolta policial para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
A PM teve acesso a imagens que indicaram que o suspeito estava em uma moto Biz e que o homem morto estava na garupa de outra motocicleta. De acordo com a polícia, o piloto dessa moto escondeu uma arma em um terreno baldio antes de ser abordado. Os militares, acompanhados da cadela Meg, foram até o terreno e encontraram uma pistola calibre 9 mm, com um carregador contendo 19 munições.
Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, “onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares”.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Anchieta e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, disse a Polícia Civil, por nota.