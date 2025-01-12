Homem é morto a tiros no bairro Estrelinha em Vitória

Um homem de 35 anos foi morto a tiros em uma residência próximo a uma praça do bairro Estrelinha, em Vitória, na noite de sábado (11). Perto do corpo da vítima, identificada como Rafael Pinto Tavares, foram encontradas diversas cápsulas de pistolas de calibre .40mm e .9mm. Junto a ele havia ainda uma quantia em dinheiro e parte de uma mira a laser. Todo o material foi recolhido.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a morte e informou que, contra o indivíduo, havia um mandado de prisão em aberto. Conforme apurou a reportagem, isso se devia ao fato de Tavares ter descumprido medidas impostas ao receber liberdade condicional, após cumprir parte da pena por envolvimento com o tráfico de drogas. Diante da morte, a perícia foi acionada.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. “Detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.”