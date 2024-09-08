Homem é detido após atear fogo para 'limpar' terreno em Marechal Floriano

Um homem de 63 anos foi preso após atear fogo no sábado (7) em uma área de vegetação na localidade de Córrego do Ouro, em Victor Hugo, Marechal Floriano, no Sul do Espírito Santo. Uma guarnição do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) esteve no local e constatou que o dono do terreno colocou fogo para limpar o terreno, entretanto, não conseguiu controlar as chamas, que se espalharam e atingiram a mata. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe realizou o combate no local, das 12h às 18h de sábado. A equipe calculou que o incêndio queimou uma área aproximada equivalente a 10 campos de futebol. Ao fim da atuação, ainda restava um foco em uma mata, entretanto, não havia visibilidade suficiente para dar continuidade ao combate. A área não era próxima a residências e a tendência era que o fogo se extinguisse sozinho, com a baixa da temperatura noturna e o aumento da umidade.