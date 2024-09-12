Homem é atropelado por carro na faixa de pedestres em avenida de Colatina

Um homem de 60 anos foi atropelado por um carro na faixa de pedestres, quando estava atravessando a Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite de quarta-feira (11).
Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo, um Honda Civic, relatou que o semáforo estava verde para os veículos quando o pedestre atravessou, e disse não ter conseguido frear a tempo. Com o impacto da colisão, o homem foi arremessado cerca de sete metros. O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A vítima foi socorrida com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Conforme apuração da TV Gazeta, ele está em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A reportagem de A Gazeta tenta informações com a Polícia Civil sobre a investigação, mas não houve retorno té a publicação desta matéria.