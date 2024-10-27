Homem é assassinado a tiros após se envolver em briga em Aracruz

Familiares de Eduardo contaram para a Polícia Militar que ele teria se desentendido com três indivíduos que estavam em um veículo e acabou entrando em luta corporal com um deles. Após o conflito, os suspeitos deixaram o local e, logo em seguida, retornaram. Um deles estava armado e efetuou disparos contra o homem. Eduardo foi socorrido pelos familiares ao Hospital São Camilo, onde os militares foram informados que ela veio a óbito.