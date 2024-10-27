Homem é assassinado a tiros após se envolver em briga em Aracruz

Um homem de 42 anos foi morto a tiros no bairro Morobá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na noite de sábado (26) e Eduardo Viana Correia chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Camilo, mas não resistiu. A motivação, conforme apurado pela Polícia Militar, seria um desentendimento entre a vítima com outros três homens. Nenhum suspeito do assassinato foi preso até a publicação desta matéria.
Familiares de Eduardo contaram para a Polícia Militar que ele teria se desentendido com três indivíduos que estavam em um veículo e acabou entrando em luta corporal com um deles. Após o conflito, os suspeitos deixaram o local e, logo em seguida, retornaram. Um deles estava armado e efetuou disparos contra o homem. Eduardo foi socorrido pelos familiares ao Hospital São Camilo, onde os militares foram informados que ela veio a óbito.
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.