Animais foram encontrados em situação de maus tratos em abrigo de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 26 anos foi presa por suspeita de maus-tratos a animais em um abrigo localizado no distrito de Guaraná, em Aracruz Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Civil, a Organização Não Governamental (ONG) "S.O.S Resgates de Animais Carentes" era administrada pela suspeita, que não teve a identidade informada. No local, foram encontrados cães sem alimentação adequada e em moradias precárias.

A operação, que ocorreu nesta sexta-feira (25) e teve participação da Polícia Civil e da Secretaria de Meio Ambiente municipal, resultou no resgate de 26 cães mantidos em condições insalubres. No local, as equipes também encontraram um animal morto. Outros 62 permanecem no local para um resgate posterior, mas estão recebendo cuidados da secretaria.

De acordo com o subsecretário de meio ambiente de Aracruz, Ricardo Trazzi, a ação desta sexta-feira foi resultado de um mandado de busca e apreensão a partir de um requerimento feito pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que recebeu denúncias de maus-tratos aos animais do local.

"O Ministério Público recebeu denúncias de que os animais estavam em situação muito ruim: falta de alimentação, sem condições sanitárias, sem veterinário, com todos os animais com problema de infestação de parasitas. O MPES requereu, junto à Justiça, um mandado de busca e apreensão de interdição do local. Nós fomos ao local e, chegando, a nossa equipe verificou que a situação era conforme o mandado judicial. Situação muito crítica", pontuou o subsecretário.

Your browser does not support the audio element. Dona de ONG é presa por suspeita de maus-tratos a animais em Aracruz

Animais são encontrados em situação de maus tratos em abrigo de Aracruz

Segundo Trazzi, os 26 animais recolhidos, sendo 21 adultos e 5 filhotes, estavam em situação crítica. Eles já estão recebendo os cuidados necessários em uma instituição que tem contrato com a prefeitura. "Essa instituição também vai fazer uma necropsia no animal encontrado morto para podermos identificar qual foi a causa da morte", acrescentou.

Por nota, o MPES confirmou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Aracruz. De acordo com o órgão, os 62 animais que permaneceram no local serão tratados e castrados pelo governo municipal para depois serem disponibilizados para adoção.

"Todos os animais estavam com sinais de pulgas e carrapatos, sem água e sem comida, alocados em locais inadequados e condições vulneráveis. Vários animais apresentavam score corporal abaixo do esperado", infirmou o MPES.