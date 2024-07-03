Homem é achado morto com marca de tiros no rosto em Vale Encantado

Um homem foi encontrado morto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, na tarde da última terça-feira (2). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha estaria trabalhando na região e viu o corpo da vítima, que não teve idade e nome divulgados pela corporação.

No local, os militares encontraram o homem e, próximo ao cadáver, cápsulas de munição. Conforme boletim de ocorrência da PM, a vítima teria sido atingida no rosto.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação policial ressaltou que mais detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.