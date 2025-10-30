Foragido é preso após pedir ajuda a policiais em terminal de Cariacica

Um foragido do sistema prisional acabou de volta à cadeia após pedir ajuda a policiais militares no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (30). Nathan Ferreira de Jesus, de 24 anos, contou ter sido agredido fisicamente por conta de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, mas, enquanto era atendido pelos PMs, foi descoberto que ele havia fugido desde 27 de setembro.