Fogo em fiação elétrica deixa moradores sem energia em Cachoeiro

A fiação elétrica de um poste deixou moradores sem energia no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe chegou ao local e constatou que as chamas atingiram um transformador e a fiação. Após o desligamento da energia por parte da EDP, o trabalho de combate e extinção do fogo foi realizado.