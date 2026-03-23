Filho procura faxineira que desapareceu após sair de casa em Cachoeiro
Familiares procuram uma faxineira de 64 anos que desapareceu no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim. Janete Corrêa de Lima Fricks retornou para casa após o trabalho no final da tarde de quarta-feira (18), deixou o celular em casa e as chaves do imóvel com um vizinho, e depois saiu a pé. Ela não retornou ou entrou em contato com a família desde então. O filho dela, Vitor Fricks, afirmou que não estava no local quando Janete saiu e que procurou pela mãe em vários lugares, mas sem sucesso.
A Polícia Civil orienta que informações sobre desaparecidos podem ser enviadas ligando para o Disque-Denúncia (181), enviando uma mensagem pelo WhatsApp para 27 99253-8181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.