Filho procura faxineira que desapareceu após sair de casa em Cachoeiro

Familiares procuram uma faxineira de 64 anos que desapareceu no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim. Janete Corrêa de Lima Fricks retornou para casa após o trabalho no final da tarde de quarta-feira (18), deixou o celular em casa e as chaves do imóvel com um vizinho, e depois saiu a pé. Ela não retornou ou entrou em contato com a família desde então. O filho dela, Vitor Fricks, afirmou que não estava no local quando Janete saiu e que procurou pela mãe em vários lugares, mas sem sucesso.