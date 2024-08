Feirão da Serasa dá até 95% de desconto na dívida para 36 mil estudantes no ES

De acordo com informações compartilhadas pela equipe de campanha de Lorena, o posto de vice em sua chapa foi definido com anuência de PDT, PSDB e Cidadania, grupo de legendas que atualmente compõem a base de apoio da candidatura socialista.

O PSB é o partido do governador do Estado, Renato Casagrande. A legenda, na qual também está filiado Victor Coelho, atual prefeito de Cachoeiro, aposta em Lorena para seguir no comando da cidade.