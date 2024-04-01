Explosão por vazamento de gás deixa moradora ferida em prédio na Serra

O Corpo de Bombeiros foi acionado por um solicitante que informou ter ocorrido uma explosão no gás encanado no segundo andar do condomínio, deixando uma morada apresentava ferimento no braço.

Uma equipe foi encaminhada e, no local, constatou que uma das moradoras, ao utilizar o fogão, provocou uma explosão de gás no apartamento onde mora. Quando os bombeiros chegaram não havia chamas, então, a equipe isolou o apartamento, chamou a companhia de gás para os devidos reparos e orientou os moradores para não violarem o local, pois foi solicitada perícia no espaço.