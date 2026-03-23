ES segue com alerta de chuvas intensas até quarta-feira (25)
O Espírito Santo permanece sob alerta de chuvas intensas, sendo um laranja (perigo) e outro amarelo (perigo potencial). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ambos começaram na segunda-feira (23), sendo que o mais intenso possui validade até às 10h de terça-feira (24). Já o de menor se prolonga até 10h de quarta-feira (25) em todo o Estado.
O alerta laranja vale para 34 municípios capixabas. Neles, há risco de chover entre 50 a 60 milímetros por hora ou até 100 mm no dia. Os ventos também ficam severos, com possibilidade de permanecerem entre 60 e 100 quilômetros por hora.
Os moradores precisam permanecer atentos, pois existe chance de corte de energia elétrica, queda de galho de árvore e descargas elétricas. Já quem vive nas regiões atingidas pelo alerta amarelo deve receber de 20 a 30 mm por hora ou 50 mm durante o dia.
Veja lista dos municípios em alerta laranja:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibiraçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério