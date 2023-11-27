Dupla faz ligação direta e furta moto em segundos em Vitória; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que, em poucos segundos, dois suspeitos conseguem fazer uma ligação direta e furtar uma moto que estava estacionada em uma rua do bairro Goiabeiras, em Vitória. O crime ocorreu na tarde do último sábado (25).
O vídeo mostra que o primeiro suspeito chega ao local onde está a moto por volta de 14h20, com um capacete em mãos. Ele observa o veículo à distância e, em seguida, se esconde atrás de uma árvore. Um minuto depois, o comparsa aparece na rua, também com um capacete.
O segundo criminoso vai direto em direção à moto às 14h22min53s, e, cerca de 10 segundos depois, consegue realizar uma ligação direta e a dupla foge, furtando o veículo. As imagens mostram ainda que, após o crime, um grupo de pessoas surge no local e percebe o furto.
Procurada, a Polícia Civil afirmou que se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.