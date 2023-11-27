Homem é assassinado a pauladas em Vila Velha

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Um homem morreu após ser espancado com um pedaço de pau no bairro Ataíde, em Vila Velha, na noite de domingo (26). A vítima não teve a identidade divulgada.

A Polícia Militar informou que foi acionada e, no local, os policiais encontraram a vítima com cortes na cabeça e desacordada. O indivíduo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Durante atendimento médico, os profissionais constataram que ele já estava sem vida.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse, por nota, que o caso seguirá em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Segundo a corporação, nenhum suspeito foi detido até o momento e mais detalhes não serão divulgados.