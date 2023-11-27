Homem é preso por manter jovem em cárcere privado por 5 meses na Serra

Um homem de 31 anos foi preso por manter a companheira, uma jovem de 20 anos, presa dentro de casa por cerca de cinco meses, em cárcere privado, no bairro Novo Horizonte, na Serra . Ele acabou preso após a situação ser denunciada. O nome do suspeito não está sendo divulgado para que a identidade da vítima seja preservada.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , na tarde de domingo (26), a corporação foi acionada por uma técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que precisou prestar atendimento à jovem. A vítima contou para a profissional que estava sendo mantida presa à força em casa pelo companheiro.

Quando os militares chegaram à residência, a vítima contou a eles que para tudo que fosse fazer precisava pedir permissão ao suspeito, e que sofria constantes agressões físicas e psicológicas, em que era proibida de manter contato com outras pessoas.

Ainda em contato com os policiais, a jovem relatou que também não podia ter celular e, quando queria sair de casa para fazer tarefas simples, como ir à padaria, precisava pedir permissão ao companheiro. Caso não obedecesse, ele a agredia. Quando ela precisava entrar em contato com familiares, o companheiro era quem digitava e enviava as mensagens.

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Ao questionar o homem, ele afirmou que a jovem havia perdido a mãe recentemente e sofria depressão. Ele alegou que as acusações seriam falsas. No entanto, em conversa com vizinhos do casal, eles afirmaram que não sabiam que uma mulher morava com o homem e que nunca a tinham visto.

A vítima foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina, onde ficou de observação. No local, ela manifestou o desejo de ter uma medida protetiva contra o suspeito. Disse ainda que temia pela sua própria vida, uma vez que o homem se mostrava uma boa pessoa para outras pessoas, mas a agredia dentro de casa e que ninguém acreditaria nela.

Os policiais realizaram uma pesquisa no nome do suspeito no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e encontraram um mandado de prisão por roubo na Comarca de Rio Casca, em Minas Gerais.