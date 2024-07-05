Dupla é presa com drogas e câmeras para vigiar polícia em casa em Muqui

Homens são presos suspeitos de tráfico durante operação em Muqui Crédito: Polícia Militar

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas, de quinta-feira (4), no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. A ação contou com a participação de várias viaturas e muitos agentes, incluindo equipes especializadas e serviço reservado.

Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos, mas eles tentaram fugir ao ver os agentes. As equipes encontraram também um sistema de videomonitoramento sofisticado na residência, com câmeras dentro e fora do imóvel, indicando uma tentativa de monitorar a chegada da polícia e facilitar a fuga.

Foram apreendidos também uma balança de precisão, drogas e cartões de benefício em nome de terceiros. As investigações indicam que os suspeitos usavam os cartões como garantia de pagamento pelos entorpecentes.