Dupla é presa com drogas e câmeras para vigiar polícia em casa em Muqui

Uma operação conjunta das polícias Militar e Civil prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas, de quinta-feira (4), no bairro São Pedro, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. A ação contou com a participação de várias viaturas e muitos agentes, incluindo equipes especializadas e serviço reservado.
Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos suspeitos, mas eles tentaram fugir ao ver os agentes. As equipes encontraram também um sistema de videomonitoramento sofisticado na residência, com câmeras dentro e fora do imóvel, indicando uma tentativa de monitorar a chegada da polícia e facilitar a fuga.
Foram apreendidos também uma balança de precisão, drogas e cartões de benefício em nome de terceiros. As investigações indicam que os suspeitos usavam os cartões como garantia de pagamento pelos entorpecentes.
Os suspeitos foram conduzidos à delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, os suspeitos, de 54 e 28 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.