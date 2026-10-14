Dupla é presa após furto de equipamentos de festa em clube de Guaçuí

Dois homens, de 28 e 29 anos, investigados por envolvimento em uma série de furtos no em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, foram presos preventivamente na terça-feira (13), pela Polícia Civil. Segundo a corporação, a dupla é suspeita de furtar equipamentos avaliados em cerca de R$ 5 mil no Guaçuí Tênis Clube.





Um dos suspeitos, de 29 anos, foi localizado no bairro São Miguel, na região da Lagoa. O outro foi preso na Rua dos Carneiros, na região central do município. As prisões foram realizadas por meio de mandados judiciais.





Entre os crimes investigados está um furto ocorrido em 23 de agosto deste ano, quando equipamentos de uma empresa que montava uma festa no Guaçuí Tênis Clube foram levados. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 5 mil.





De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do clube ajudaram a identificar os suspeitos, que foram indiciados. A corporação informou ainda que os dois têm histórico de crimes na região. Após as prisões, eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.