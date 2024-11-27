Duas apostas do ES levam quase R$ 100 mil na quina da Mega-Sena

Apostas fizeram a quina da Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/

Duas apostas, uma de Vitória e outra de Colatina, quase levaram o prêmio principal da Mega-Sena sorteado na noite de terça (26). As apostas, na modalidade bolão, acertaram a quina e vão receber R$94.047,80 cada. Em Colatina, 28 cotas vão dividir o valor e, em Vitória, 23.

Nenhuma aposta acertou os seis números do sorteio. Os números sorteados foram: 01, 13, 19, 46, 50, 57. A previsão é que o próximo concurso, nesta quinta (28), possa pagar até R$ 60 milhões. O prêmio estimado desta terça era de R$ 55 milhões