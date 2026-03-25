Dois homens condenados por estupro são presos em Mimoso do Sul

Condenados por estupro são presos em Mimoso do Sul Crédito: Polícia Civil

Dois homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na tarde de terça-feira (24), em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, após condenações pelo crime de estupro. Eles foram localizados em diferentes localidades do interior do município. De acordo com o delegado Daniel Correia, os crimes ocorreram na própria cidade, e os mandados de prisão foram expedidos no início deste mês, após decisão da Justiça.

Um dos presos, de 44 anos, foi condenado a 27 anos e seis meses de prisão por estupro de vulnerável. Segundo a investigação, ele abusou da enteada dos 8 aos 14 anos. A vítima denunciou o caso ainda na adolescência, há cerca de 10 anos.