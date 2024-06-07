Dia dos Namorados: comércio do ES estima R$ 50 milhões em vendas

Dia dos Namorados deve movimentar R$ 50 milhões no comércio do Espírito Santo . Com vendas atingindo esse resultado na comemoração da próxima quarta-feira, 12 de junho, o resultado representará um crescimento real em torno de 5% no faturamento em relação a 2023, acompanhando a média nacional.

A estimativa foi pela pelo observatório do comércio Connect Fecomércio-ES. Os produtos mais procurados serão do ramo de vestuário, calçados e acessórios, que devem responder por 42% do faturamento. Eletroeletrônicos e utilidades (28%), supermercados (11%) e perfumaria e cosméticos (10%) também estão entre os mais demandados.

“É uma data importante para o comércio. Além da demanda do consumidor por produtos, também há o movimento do setor de serviços, como bares e restaurantes, presentes personalizados, salão de beleza, hotéis, entre outros”, afirma a pesquisadora responsável pelo Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, doutora em Administração.