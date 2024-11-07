Criminoso furta lingeries de loja de roupas íntimas em Cachoeiro; vídeo

Um criminoso encapuzado foi flagrado pela câmera de segurança de uma loja de roupas íntimas furtando lingeries na madrugada desta quinta-feira (7), em Soturno, distrito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a proprietária do estabelecimento, o prejuízo foi de mais de R$ 5 mil em peças furtadas.

As imagens mostram o suspeito arrombando a porta de vidro por volta das 3h. Após invadir o local, ele vai até o caixa em busca de dinheiro. A gaveta foi arrombada, mas a proprietária da loja contou que nenhum valor havia sido deixado lá. “Estou aqui há sete meses e nunca aconteceu isso. Ele furtou conjuntos, sutiãs, camisolas e body. O prejuízo ficou em torno de R$ 5 mil”, disse.

O suspeito teria um comparsa, que estava de moto na rua, o aguardando para dar fuga. Uma pessoa que mora na região percebeu a movimentação e a dupla fugiu com os produtos.

Procurada por A Gazeta, a PM disse que militares realizaram patrulhamento, mas nenhum suspeito foi localizado. "O policiamento ostensivo é realizado constantemente para prevenir este e qualquer tipo de crime no bairro. Além disso, ações com reforço de policiamento são realizadas de forma estratégica em todo o local, inclusive nas madrugadas. No entanto, a PM lembra que o policiamento é dinâmico e indivíduos motivados à prática criminal se aproveitam das oportunidades para agir". Por isso,