Corpo é encontrado preso a vegetação no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Um corpo foi encontrado preso a vegetação dentro do Rio Itapemirim, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã da última segunda-feira (16). A Polícia Militar foi ao local para constatar a ocorrência, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do cadáver, que já estava em estado de decomposição e não foi identificado.