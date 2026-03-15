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Corpo é encontrado dentro de carro em rio de Alfredo Chaves

Publicado em 15/03/2026 às 20h05
Corpo é encontrado dentro de carro em rio de Alfredo Chaves
Corpo é encontrado dentro de carro em rio de Alfredo Chaves Crédito: Corpo de Bombeiros

Um corpo foi encontrado dentro de um carro que caiu em um rio de Alfredo Chaves, na Região Sul do Espírito Santo, neste domingo (15). Segundo os bombeiros, a vítima estava sozinha no veículo, que ficou submerso. Não foi divulgado se era um homem ou uma mulher.

Após a retirada do corpo, a ocorrência ficou sob responsabilidade das polícias Civil e Militar. A reportagem tentou mais informações com as corporações, mas não houve retorno até a publicação.

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