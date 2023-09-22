Corpo de homem é encontrado boiando no mar de Nova Almeida, na Serra

O corpo de um homem foi encontrado por pescadores boiando no mar no Centro de Nova Almeida, na Serra, por volta de 8h30 desta sexta-feira (22). Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver um homem puxando o cadáver até a margem com uma corda, onde um policial aguardava.
Em nota, a Polícia Militar disse que "foi acionada por pescadores que relataram ter encontrado o corpo de um homem boiando no mar, em Nova Almeida, e trazido para a margem por eles. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o fato, sendo a perícia acionada".
A Polícia Civil informou que "o corpo da vítima, possivelmente masculino, será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência está em andamento", completou a corporação.
Na quinta-feira (21), um caso semelhante: o corpo de homem foi achado na Baía de Vitória, altura do bairro Santo Antônio. Ele estava com diversas perfurações de arma de fogo. O caso será investigado.