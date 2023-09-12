Carro, muro e portão são atingidos por tiros em Cariacica

Um homem de 34 anos teve o carro atingido por diversos tiros na madrugada desta terça-feira (12), no bairro Boa Sorte, em Cariacica, enquanto estava na frente da casa da namorada. Em um vídeo que circula pelas redes sociais também é possível ver as marcas dos disparos em um muro e um portão.
A vítima revelou à Polícia Civil que "estava aguardando sua namorada, por volta das 1h20, no bairro Boa Sorte, quando alguém, possivelmente do tráfico de drogas, passou e efetuou vários disparos contra o veículo, não sabendo informar quem efetuou os disparos. Ele também informou que estava estacionado quando passaram dois jovens".
Para a Polícia Militar, o homem ainda detalhou que conseguiu ligar o carro e sair do local, mas ainda assim o veículo foi bastante atingido. A vítima foi orientada a procurar o 17º Distrito Policial de Cariacica para dar mais esclarecimento e a autoridade encaminhar o carro para perícia.