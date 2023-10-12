Carro clonado roubado no RJ em 2018 é recuperado na BR 101 no ES

Carro clonado roubado em 2018 foi apreendido pela PRF em Rio Novo do Sul (ES) Crédito: Divulgação | PRF

Um carro clonado, que foi roubado no Rio de Janeiro em 2018, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na noite de quarta-feira, (11), na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O veículo é um Renault Sandero, que não teve o ano de fabricação divulgado.

A apreensão aconteceu quando agentes da PRF realizavam uma fiscalização de combate à criminalidade. Eles deram ordem de parada ao condutor do carro, com placas do RJ e, durante a abordagem, notaram que “alguns elementos identificadores do veículo continham indícios de adulteração”.