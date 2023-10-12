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Internação provisória

Juiz manda apreender aluno por ameaçar matar colega e diretora de escola em Fundão

Adolescente de 16 anos teria levado uma faca no transporte escolar; a responsável por ele foi chamada pela direção e, na reunião, ele disse que iria matar a diretora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2023 às 10:59

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 10:59

Um adolescente de 16 anos teve a apreensão decretada pela Justiça do Espírito Santo após fazer ameaças de morte a um aluno e à diretora de uma escola em Fundão. O caso aconteceu no final de setembro deste ano. O bairro da escola e nome dos envolvidos não serão divulgados, por se tratar de caso de ameaça dentro de ambiente escolar.
Conforme consta na representação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o rapaz começou a estudar no turno da noite, em 25 de setembro deste ano. Dois dias depois, estudantes chegaram até a unidade de ensino relatando à diretora que o adolescente estava portando uma faca dentro do transporte escolar, e que tinha ameaçado um aluno.
No dia seguinte, o adolescente foi até a escola acompanhado da mãe. A diretora o questionou sobre a faca e as ameaças, e informou que o aluno estava suspenso. Nesse momento, ele teria ficado agressivo, reiterou a ameaça contra o colega de escola e também disse que "iria matar a diretora, porque ela não estava querendo deixar ele frequentar a escola". Além disso, o adolescente deu um soco na mesa e chegou a chutar cadeiras.
O promotor de Justiça Egino Gomes Rios da Silva pediu pela internação provisória do adolescente, que foi aceita pelo juiz Alcemir Santos Pimentel. Na decisão, ele decretou a busca e apreensão do aluno, com internação pelo prazo de 45 dias.
A reportagem de A Gazeta demandou o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) para saber se o adolescente se encontra assistido pelo órgão. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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