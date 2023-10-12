Juiz manda apreender aluno por ameaçar matar colega e diretora de escola em Fundão

No dia seguinte, o adolescente foi até a escola acompanhado da mãe. A diretora o questionou sobre a faca e as ameaças, e informou que o aluno estava suspenso. Nesse momento, ele teria ficado agressivo, reiterou a ameaça contra o colega de escola e também disse que "iria matar a diretora, porque ela não estava querendo deixar ele frequentar a escola". Além disso, o adolescente deu um soco na mesa e chegou a chutar cadeiras.